"Suomi solahtaa Natoon kuin telkkä pönttöön", sanoo Jyväskylän yliopiston tiedusteluanalyysin opettaja Martti J. Kari

Jyväskylän yliopiston tiedusteluanalyysin opettajan Martti J. Karin luennosta tuli yllättäen Youtube-hitti (siirryt toiseen palveluun) vuosia julkaisunsa jälkeen. Venäjän strategista kulttuuria käsittelevällä luennolla on yli puolitoista miljoonaa katselukertaa, joista suurin osa on kertynyt sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi helmikuun lopulla Ukrainaan.

Eversti-evp Karin taustalla on pitkä ura puolustusvoimien tiedustelussa, ja nyt hänen katseensa on muun muassa Suomen mahdollisessa Nato-jäsenyydessä.

Kari sanoo olevansa yllättynyt siitä, miten Suomessa on reagoitu muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen strategisesti hitaasti mutta taktisesti nopeasti.

Hidasta osaa on se, ettei Suomen turvallisuusympäristö muuttunut helmikuussa 2022 vaan jo vuonna 2014.

Nopeaa osaa on salamareagointi kansan mielialan muutokseen.

– Kansa päätti helmikuussa, että meidän on parempi korjata turvallisuuspoliittista asemaamme, mielipidetiedustelussa 62 prosenttia kertoi haluavansa Natoon. Sen jälkeen poliitikot lähtivät liikkeelle hämmästyttävän nopeasti, Kari sanoo.

Harmaa aika

– Ainahan Suomi on vastannut omasta puolustuksestaan, ja vastaa siitä Naton jäsenenäkin. Me olemme eläneet harmaata aikaa vuodesta 1917 saakka, olemme aina olleet Venäjän vaikuttamisen kohteena, joskus vaikuttaminen on ollut aseellistakin.