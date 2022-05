Otitko kaverin sähköpotkulaudan kyytiin? Rikoit lakia ja kyyti voi tulla kalliiksi

Sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa kuin yhtä henkilöä kerrallaan. Pasterstein kertoo, että koska sähköpotkulautoja on Helsingissä ollut jo vuosia, "harjoitteluaika" on nyt ohitse ja käytössä on aiempaa tiukempi linja. Siksi poliisi kirjoittaa Helsingissä nyt liikennevirhemaksun, jos laudalla kulkee kaksi henkilöä tai enemmän.