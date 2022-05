Venäjältä tuodun energiapuun korvaamisella on jo kiire: “Turvetta saatetaan käyttää enemmän, jos tulee kylmä talvi”

– Määrä on noin puolet siitä määrästä, joka jää meillä korjaamatta hakkuumahdollisuuksiin nähden, Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Kari T. Korhonen sanoo.

– Pieniläpimittaisesta lahoavasta puusta ei Suomen metsissä ole pulaa. Hoitamattomia metsien on niin paljon, että sellaista puuta riittää.

Juvan puuterminaalissa on ohuen rangan joukossa myös hieman järeämpää, mutta rahallisesti vähäarvoista lehtipuuta.

– Siinä kannattaa olla tarkkana, ettei järeää haapaa lähde energiapuun mukana pois. Se on monen uhanalaisen eliölajin kannalta tärkeä puulaji, Kari T. Korhonen muistuttaa.

Tuonti pysähtyi kuin seinään

Juvan puuterminaaliin on koottu satoja metriä pitkiä pinoja rankaa vietäväksi Etelä-Savon Energian (ESE) voimalaitokselle Mikkeliin. Siellä puu muuttuu kaukolämmöksi ja sähköksi.

Energiapuun korjuulla on kiire ensi talven tarpeita ajatellen.

ESE ei ole haasteensa kanssa yksin

– Erityisesti metsähake on aivan keskeinen raaka-aine meidän jäsenille. Kaksi kolmasosaa lämmöstä ja sähköstä runsas viidennes tuotetaan puubiomassalla.

Paikallisvoiman arvion mukaan tuonnin korvaaminen kotimaisella energiapuulla on kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa.

– Hallituksen päätökset Kemera-tuen lisäämisestä, kahden puuterminaalin rakentamisen tukemisesta ja tienpidon parantamisesta tukevat tätä. Tilanne on tiukka, mutta ratkaistavissa kunhan korjuukausi jatkuu hyvänä.

– Turpeen käyttö on kuitenkin päästöoikeuden korkean hinnan vuoksi niin kallista, että se on yhtiöille tappiollista toimintaa, ja siksi sen käyttö pyritään viimeiseen saakka minimoimaan. Kallistunutkin metsähake on edullisempaa kuin turve, Toivo Hurme sanoo.