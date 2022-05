Finnwatch: Suomi pärjäsi kehnosti kansainvälisessä avoimuusvertailussa

Suomalaisen yritystoiminnan vaikutuksia tutkiva yhdistys Finnwatch kertoo, että Suomi on pärjännyt kehnosti talouden avoimuutta koskevassa kansainvälisessä Financial Secrecy Index -vertailussa (siirryt toiseen palveluun). Suomen sijoitus on 88. kaikkiaan 141 maata koskevassa indeksissä.