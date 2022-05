Eläkeläisjärjestöt menettivät korona-aikana jäseniä – kevät on piristänyt eläkeläisten yhdistystoimintaa

– Osalla jäsenistä on tarve nähdä ihmisiä, mutta on paljon myös heitä, jotka eivät vieläkään uskalla lähteä mihinkään ja heistä kannamme suurta huolta, Mustakallio kertoo.

Vuonna 2020 50 vuotta täyttäneen Eläkeliiton jäsenmäärä on vähentynyt korona-aikana noin 8 000 jäsenellä. Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 114 000 jäsentä.

– Koska korona-aikana ei ollut toimintaa, eivät jäsenet myöskään maksaneet jäsenmaksuja. Nyt jäseniä on tullut jonkin verran takaisin, mutta he ovat kokonaan uusia jäseniä, Kirsti Mustakallio sanoo.

EKL:n yhdistyksiä on etenkin kaupungeissa

Vuonna 1962 perustettuun liittoon kuuluu noin 70 000 jäsentä. EKL:n toiseksi suurin piiri on Häme, missä on noin 5 000 jäsentä. Liitossa on 294 yhdistystä. Niitä on etenkin kaupungeissa ja maaseudulla vähemmän.