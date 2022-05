Tätä on bleisure-matkailu: vuoden ykköstrendi yhdistää työn ja loman – ilmiön nousuun uskoo ainakin Helsingin kaupunki

Termi tulee sanoista business ja leisure, ja se tarkoittaa työ- ja vapaa-ajan matkailun yhdistämistä. Bleisure-matkailu on nostettu vuoden 2022 matkailun ykköstrendiksi myös kansainvälisesti (EHL Hospitality Business School) (siirryt toiseen palveluun) .

Muita tapoja yhdistää loma ja työ ovat workation, joka tarkoittaa työskentelyä lomalla, sekä flexcation eli työskentely lomakohteessa etänä. Etä- ja hybridityöskentelyn määrä on kasvanut huomattavasti pandemian myötä, mikä mahdollistaa työskentelyn kaukaakin kotoa.

Senaatintori on suosittu nähtävyys Helsingissä.

Majoituspalvelut tunnistavat myös trendin

– Helsinki soveltuu tähän erinomaisesti. Kaupungin läheisyydessä on paljon kohteita, joihin ihmisten on helppo tutustua työmatkan ohessa, Peura kertoo.

Hän on havainnut, että hotellien bleisure-matkailijoissa näkyvät edustettuina nuoret aikuiset, joilla ei ole lapsia tai perhe-elämän velvoitteita. Nieminen taas kertoo, että perheelliset saattavat ottaa myös lapset mukaan työmatkoille, esimerkiksi koulujen loma-aikoina.

– Jos on perheen kanssa, niin muu perhe voi lähteä katsomaan nähtävyyksiä ja työntekijä jää tekemään töitä hotellihuoneeseen, Nieminen sanoo.

Bleisure tuo matkailutuloja ja edistää vastuullista matkailua

Iso osa Helsingin matkailusta on työperäistä, ja nyt kaupungin tavoitteena (siirryt toiseen palveluun) on saada nämä matkailijat viipymään Helsingissä pidempään. Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Vesterisen mukaan yksi ratkaisu on nimenomaan bleisure-matkailuun panostaminen, sillä se voi pidentää matkailijan vierailua noin 2–3 päivällä.