Gasum vie Gazprom-sopimuksensa välimiesoikeuteen, putkikaasun tulo Suomeen voi loppua

Syynä on se, että Gasum ei suostu maksamaan hankintasopimuksessa sovittuja maksuja ruplissa, kuten Gazprom vaatii.

Gasumin arvion mukaan on mahdollista, että maakaasutoimitusten loppumisen riski on kasvanut ja on mahdollista, että putkikaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu. Gasum pyrkii varmistamaan maakaasun saannin Suomen ja Viron välillä kulkevan Balticconnector-kaasuputken kautta.