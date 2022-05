Vesireppu kannustaa lapsia tutkimaan vesistöjä ja auttaa ymmärtämään, miten tärkeää niistä huolehtiminen on

– Tämä on koululaisille motivoiva tapa oppia ja myös opettajalle hyvä oppimistilanne. Tämä on parasta opetussuunnitelman mukaista oppimista osallistumalla itse. Mahtavaa, että meillä on tällaiset kunnon välineet, kiittelee kolmasluokkalaisten opettaja ja Rengon koulun rehtori Marianne Penttilä .

Auttaa ymmärtämään vesien merkitystä

– Lasten näytteet ovat täynnä elämää. Sillä on merkitystä, että ollaan omassa lähirannassa. Se auttaa ymmärtämään, miten tärkeää on, että vedet ovat hyvässä kunnossa ja että niistä kannattaa pitää huolta, sanoo Kontio.

– Tutkimusapulaiseni ovat hakeneet järvestä näytteitä, joiden sekaan on laitettu tutkimuspillerit ja nyt me katsomme, kuinka happipitoista vesi tässä Raitalammissa on. Happipitoisuus näyttää varsin hyvältä, joten ei ole ihme, että vedessä on paljon elämää.