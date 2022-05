Jonot ruoka-apuun ovat kasvaneet jopa pidemmiksi kuin synkimpinä korona-aikoina – huolta herättää nyt myös avustuskassien keveys

– Tarve on lähtenyt kasvuun. Toki lukuihin voi vaikuttaa myös se, että meillä on useampia avustuspisteitä nyt auki kuin pandemian aikana.

Kassien jako tapahtuu alle tunnissa silloinkin, kun hakijoita on satoja.

Ruoka-apuun päätyy entistä vähemmän hävikkiruokaa

Ruokapankissa näkyy myös toinen selvä ilmiö: apukassit ovat muuttuneet kevyemmiksi, kun kaupoilta saatavan hävikkiruuan määrä on vähentynyt.

Palkonen pitää mahdollisena, että osa ihmisistä joutuu kiertämään useampia jakopaikkoja viikossa, koska yhdessä kassissa on vain vähäinen määrä ruokaa. Joskus kassit ovat todella vaatimattomia.

– Meillä on ollut päivä, jolloin yhdellä jakopisteellä oli kasseissa makkarapaketti ja suklaalevy, kun ei kerta kaikkiaan ollut mitään muuta kuin ehkä joku leipä lisäksi, Palkonen sanoo.

Ruoka-aputoimintaa leimaa epävarmuus

Tilanne on monilla paikkakunnilla Tampereen kaltainen. Kirkkopalvelujen tuottama Ruoka-apu.fi teki viime kuussa ruoka-aputoimijoille kyselyn, jonka mukaan toimintaa leimaa epävarmuus, jota aiheuttavat monet samanaikaiset muutokset. Vastauksia antoi liki 190 toimijaa.

– Vastaajien mukaan ruoka-avun tarve on lisääntynyt keväällä 2022. Merkittävin syy avuntarpeen kasvulle on nimenomaan elintarvikkeiden, energian ja polttoaineiden hinnannousu. Muita yleisiä syitä ovat koronapandemian vaikutukset sekä maahan tulleet apua tarvitsevat ukrainalaiset, kertoo projektipäällikkö Reetta Nick Ruoka-apu.fi:stä.

Nickin mukaan on kuitenkin haastavaa arvioida, paljonko kysyntä on kasvanut.

Iso muutos on se, että EU:n ruoka-apu loppui maaliskuussa ja uutta, maksukortteina annettavaa apua voidaan joutua odottamaan jopa vuoden vaihteeseen. EU-avun osuus on ollut noin 10 prosenttia jaettavasta määrästä.

Osalle toimijoista muutos on iso. Yhtenä suurimmista EU-tuen jakajista ovat olleet työttömien yhdistykset. Jyväskylän työttömien yhdistyksen Sirpa Nieminen sanoo, että EU-jakelun loppuminen on iso ongelma, ja kysyjiä on jouduttu ohjaamaan muiden toimijoiden huomaan.