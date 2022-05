Maailman tärkein elokuvafestivaali käynnistyi eilen – "Cannes on ainoa festivaali, jonka kautta ohjaaja voi saada uran", sanoo suomalaistuottaja Mark Lwoff

Vuosi sitten Cannesin virallisessa ohjelmistossa nähtiin peräti kaksi suomalaista elokuvaa (Guled & Nasra ja Hytti nro 6) sekä kaksi suomalaista osatuotantoa (norjalainen The Innocents ja intialainen Invisible Demons). Juho Kuosmasen Hytti nro 6 voitti festivaalin kakkospalkinnon, Gran Prix’n.

Ranskan Rivieralla syntyi ilmiö, joka on sittemmin poikinut ylistäviä arvioita The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) kaltaisissa laatulehdissä, kahdeksan Jussi-palkintoa ja yli 146 tuhatta katsojaa Suomessa.