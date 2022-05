Ikäihmisille ideoidaan nyt kimppakämppiä – kysyimme 70-vuotiailta, miten he haluavat asua: "Olen tullut itseni kanssa toimeen"

Paikallinen sairaanhoitopiiri Eksote on selvittänyt, kuinka ikäihmisten asumispalveluja voitaisiin maakunnassa parantaa. Yhtenä vaihtoehtona ehdotetaan yhteisöllisen asumisen lisäämistä.

Niin sanottu ohjattu senioriasuminen on eräänlainen kevyt palveluasumisen muoto: ihmiset asuvat omillaan lähellä toisiaan ja saavat tarvitsemansa palvelut kotihoidon kautta.

– Asun senioritalossa, jossa on ikäihmisiä. Siinä on 41 asuntoa, ja minulla on 40 loistavaa naapuria, Viskari sanoo.