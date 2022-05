Tuukka Tervosen kolumni: Hyvästi Facebook, en jää kaipaamaan sinua

Kyky määritellä säännöt ja algoritmit virtuaaliseen maailmaan on suurinta mahdollista valtaa, kirjoittaa Tervonen.

Facebookin eli nykyisen Metan omistaja Mark Zuckerberg on siunannut meitä viime kuukausina yhdellä hyvällä ja yhdellä huonolla uutisella. Huono on, että hän yrittää laajentaa digitaalista imperiumiaan ja ottaa taas lisää mediasfääriämme haltuun niin sanotulla metaversellä.

Hyvä on, että hän uhkaa lähteä (siirryt toiseen palveluun) EU:n alueelta.

Facebookin ja Instagramin käyttö vaikeutuisi Euroopassa huomattavasti, mutta me voisimme huokaista helpotuksesta päästyämme Zuckerbergin digitaalisesta tyranniasta.

Hypetetty metaverse, jonka pitäisi olla jonkinasteinen aito kybertodellisuus vähän kuin Matrix, on yritys hallita yhä isompaa osaa siitä tavasta, miten ymmärrämme maailmaa.

Tämä on ollut pitkään Facebookin strategia monissa niin sanotuissa kehitysmaissa, missä Facebook on monelle (siirryt toiseen palveluun) sama asia kuin Internet. Länsimaissa, missä internet-käyttäjäkokemus koostuu monesta isosta ja pienestä teknologiafirmasta, selaimesta, laitteesta ja sovelluksesta, tätä ei aina ymmärretä.

Koko nettikokemuksen hallitseminen antaa tietenkin valtavat määrät valtaa. Tarvitsee vain miettiä, kuinka iso osa länsimaisen ihmisen arkipäivästä nojaa nettiin ruokatilauksista tilisiirtoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

On kieltämättä melkoinen saavutus, että banaalista naisvihasta (siirryt toiseen palveluun) on päästy kahdessa vuosikymmenessä yhdeksi maailman suurimmista teknologiafirmoista, jolla on valtaa huojuttaa valtioita, presidentinvaaleja ja ruokkia etnisiä puhdistuksia.

Metaverselle naureskelu on helppoa ja hauskaa. Moni kikattii esimerkiksi Zuckerbergin megajäiselle “metaversen” esittelyvideolle. Asiaa ei auttanut se, että iso osa videolla esitellyistä tulevaisuuden visioista on ollut arkipäivää muilla nettialustoilla jo hyvän aikaa.

Emme toistaiseksi tiedä, mikä Metaverse edes tarkalleen ottaen on. Jonkinlaisesta virtuaalitodellisuudesta, vanhojen scifikirjojen uudelleenlämmitellystä kyberavaruudesta (siirryt toiseen palveluun) on kai kyse. Silti hiukan pihalla olevat teknofirmat ovat rientäneet paiskomaan rahaa vielä tekovaiheessa olevaa metaverseä päin, kuten ajan tapa on.

Mutta Zuckerberg tietää, mikä metaverse on. Minäkin tiedän. Se on konteksti.

Konteksti koko maailmalle, uusi todellisuus, minne ihmiset voivat siirtää yhä enemmän ja enemmän digitaaliset elämänsä. Se on todellista valtaa. Kun lähes jokainen on 24/7 netissä, kyky määritellä säännöt ja algoritmit virtuaaliseen maailmaan on suurin mahdollinen voimannäyte.

Ihmiset voivat toki tehdä metaversessäkin omat päätöksensä ja tapella vaikka siitä, kuka pilaa metasomen ilmapiirin eniten, mutta todellinen valta on sillä, joka luo sen ympäristön, missä muut tekevät valintansa (siirryt toiseen palveluun).

Vallan kahmimisessa Facebook ja muut teknologiafirmat ovat onnistuneet erinomaisesti jo nyt. Lainsäädäntö on laahannut perässä, mutta etenkin EU on pyrkinyt viime vuosina suitsimaan isojen firmojen hallitsevaa markkina-asemaa uudella lainsäädännöllä (siirryt toiseen palveluun).

Meidän ei pitäisi odottaa, että Facebook lähtee Euroopasta, vaan potkaista koko firma myrkyllisine tuotteineen saman tien ulos ennen kuin sen loputtomat rahamäärät saavat luotua, huoh, metaversensä.

Joku voi toki kysyä, jäämmekö sitten jostain paitsi. Näkemykseni mukaan samasta myrkystä, mitä Facebook on alusta alkaen tarjonnut.

Helmikuussa Vice uutisoi, että metaverseen kuuluvan sovelluksen naispuolinen betatestaaja joutui virtuaalisen “raiskauksen” uhriksi, missä koko joukko miespuolisia käyttäjiä seksuaalisesti ahdisteli (siirryt toiseen palveluun) käyttäjän avataria.

Jos Facebookin alkuperäinen tarkoitus oli naisten nöyryyttäminen (siirryt toiseen palveluun), näin 18 vuotta myöhemmin ainakaan se asia ei ole muuttunut.

Tuukka Tervonen

Kirjoittaja on vapaa toimittaja joka näkee Matrixin optimistisena tulevaisuudenkuvana somejättien suunnitelmiin verrattuna.