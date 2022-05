Klaus Korhonen vie Suomen Nato-hakemuksen perille kävellen – kun päivän ainoa homma on tehty, hän aikoo kilistellä

– Kuka tahansa voisi tehdä tämän.

Suomen Nato-suurlähettiläs Klaus Korhonen on vaatimaton, vaikka uralle on mahtunut monia historian käännekohtia, muun muassa Neuvostoliiton romahtaminen. Suomen Natoon hakeutuminen on vain yksi merkkihetki lisää.

Korhonen on Suomen Naton erityisedustuston päällikkö Brysselissä, ja se henkilö, joka varsinaisen kirjelmän vie perille Naton päämajaan. Kirje viedään perille mahdollisesti huomenna keskiviikkona. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) allekirjoittaa hakemuskirjeen Natoon tänään tiistaina illalla.

Klaus Korhonen on toiminut Suomen Naton erityisedustuston päällikkönä kesäkuussa kolme vuotta. Kuva: Rikhard Husu / Yle

Matka Suomen edustustosta Natoon on lyhyt, vain kadun ylitys.

Hakemuskirjeen perille vieminen ei ole suuri spektaakkeli, vaikka sekä presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat luonnehtineet Suomen päätöstä historialliseksi.

Historiallinen päätös on vaatinut edustuston työntekijöiltä paljon työtunteja. Korhosella ei ole työaikaa työn luonteen takia, mutta hän kertoo tehneensä pitkää päivää myös viikonloppuisin. Jos tuntimäärät olisi laskenut, ne olisivat aikamoisia, hän arvioi.

Korhonen on omien sanojensa mukaan viemässä perille Natoon vain poliittisten päättäjien päätöstä, eikä hänen roolinsa ole sen jännittävämpi.

Olisitko voinut kuvitella aloittaessasi, että olet se ihminen, joka vie hakemuksen?

– Suoraan sanottuna en. Kun aloitin, enemmän piti selittää, miksi Suomi ei liity Natoon. Suomella on ollut kuitenkin Nato-optio auki kirjoitettuna ja osana turvallisuuspolitiikkaa jo pitkään, toisin kuin Ruotsilla. Se on aina ollut mahdollisuus.

Viedäänkö kirje paperisena Natoon?

– Kun hakemuskirje tulee Helsingistä, siitä otetaan kopio, ja se viedään Naton päämajaan. Paikan päällä mennään käymään, vaikka periaatteessa kiinnostuksesta liittyä Natoon voisi kertoa soittamalla kahvitauolla.

Kerro, millainen työpäivä siitä on tulossa?

– Luulen, että se riippuu siitä, minä kellonaikana hakemuksen jättäminen tapahtuu. En ota ainakaan muuta ohjelmaa sitten sille päivälle. Olisi kiva, jos saisi järjestymään niin, että menisimme Ruotsin kollegan kanssa yhdessä viemään molempien hakemuksia.

Miten pitkä matka Suomen Naton erityisedustustosta on Naton päämajaan? Vietkö hakemuskirjeen jalkaisin vai autolla?

– Suomen edustustosta Naton päämajaan on niin lyhyt matka, että se on ihan pelkkä kävelymatka. Naton päämaja on koillis-Brysselissä, ihan lähellä lentokenttää. Me ollaan kadun toisella puolella lisärakennuksessa, vastapäätä Naton päärakennusta. Tämä on vähän niinkuin yliopistokampus.

Miten aiot valmistautua tilaisuuteen?

– Shortseissa siihen tilaisuuteen ei ainakaan mennä, vaan siistissä puvussa. Tilaisuus on kuitenkin melko varmasti tosi lyhyt, eikä sen ihmeellisempi. Nato-yhteisössä on tosi mutkaton ja suoraviivainen kulttuuri, ja diplomaattinen protokolla on aina riisutussa muodossa.

Mitä aiot tehdä, kun tehtävä on suoritettu?

– Me olemme sopineet, että edustuston oman väen kesken kilistelemme tapahtuman kunniaksi. Tämä on pieni, iso askel edustustolle. Seuraavana päivänä työt jatkuvat normaalisti.