Englanniksi saa sanoa kreikkalainen, suomeksi ei – kasvistuotteiden nimeäminen hämmentää jälleen

Ruokavirasto on kieltänyt Kokkolan Lohtajalla toimivaa Mö Foodsia käyttämästä kreikkalaistyyppiselle kauravalmisteelle annettua Mö kreikkalainen -nimeä. Virasto on kertonut yritykselle, että nimi voi harhauttaa kuluttajan luulemaan, että tuote on valmistettu Kreikassa.