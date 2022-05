Kiekkofanit ovat löytäneet Suomessa uudet, ilmaiset alueet niin hyvin, että pienelle pintaremontille on ollut tarvetta

Jääkiekon MM-kisojen suurimmalla fan zonella Tampereen Rautatienkadulla on poikennut tähän päivään mennessä jo yli 31 000 kävijää. Kerrallaan tämän alueen aitojen sisälle päästetään enintään 2 800 ihmistä.

– Tiesin, että tämä on huippupaikalla, mutta silti yllätyin, kuinka hyvin tänne on löydetty. Jo perjantaina ennen avaamista porteilla oli jonoa, sanoo alueista vastaava MM-kisaorganisaation projektityöläinen Lotta Hurskainen .

Maali tuo tunnelmaa

Fan zonet on Suomen kisoissa mukana nyt ensimmäistä kertaa, mutta tuskin viimeistä, veikkaa jo kuudet MM-kisat mukana ollut Hurskainen.

– Kun maali tulee, niin fan zonella on lähes yhtä hyvä tunnelma kuin hallissa.

Rautatienkadun fanialueen lisäksi viereisellä Sorin aukiolla on toinen teltta, joka otetaan käyttöön aina Suomen pelipäivinä tai jos pääalue täyttyy vieraista. Täyttä on ollut viime perjantaina ja lauantaina sekä maanantaina Suomi-USA-pelin aikana.

Teltan suojissa on suuret näytöt, joilla näytetään kaikki kisojen pelit. Eniten porukkaa on juuri ennen pelejä ja heti pelien jälkeen.

– Alueita rakennettiin kaksi viikkoa. Tässä vaiheessa olemme joutuneet korjaamaan puulattiaa, koska kiekkoturistit ovat ilmeisesti niin innoissaan pomppineet ja tanssineet, että siinä on jo halkeamia.

Fanialueille on ilmainen, esteetön ja kello 20 asti ikärajaton sisäänpääsy. Mitä parempi sää on, sitä enemmän väkeä on liikkeellä.