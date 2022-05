Herätys: Venäläisen energiapuun korvaamisella kiire | Tuulivoimaa rakennetaan avomerelle | Bosnia-Hertsegovinan poliittinen kriisi syvenee

Venäjältä tuodun energiapuun korvaamisella on jo kiire: “Turvetta saatetaan käyttää enemmän, jos tulee kylmä talvi”

Tuulivoimarakentaminen suuntaa nyt avomerelle – Pohjanlahden jäämassojen vaikutus mietityttää tutkijoita

Tuulivoimaloiden rakenteiden kestävyyttä on testattu Aalto-yliopiston jäälaboratoriossa.

Ulkomerelle aiotaan lähivuosina rakentaa satoja tuulivoimaloita pitkin Pohjanlahden rannikkoa . Suomen ympäristökeskus kartoitti sopivia alueita ja Suomen merialueilla tutkimuslupia on vireillä ja haettu Perämerelle asti. Ilmastonmuutoksen vuoksi muuttuvat jääolot kuitenkin pohdituttavat vielä.

Mikä ihmeen Bosnian vaalilaki? Mistä Kroatian presidentti puhuu, kun uhkaa kaataa Suomen Nato-jäsenyyden?

Kroatian presidentti Zoran Milanović on riidoissa maan hallituksen kanssa, ja hän on herättänyt huomiota jyrkillä lausunnoillaan.

Kroatian presidentti Zoran Milanović aiheutti mediassa myrskyn uhattuaan estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden. Asiantuntijoiden mukaan se ei ole mahdollista, mutta mikä olikaan syy Milanovićin uhkaukselle? Bosnia Hertsegovinan poliittinen kriisi on vakava asia, ja se on lisäksi kiristymään päin ennen syksyn vaaleja. Ytimessä on valtiojärjestelmä, joka sovittiin sisällissodan päätteeksi vuonna 1995.