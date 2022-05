Suomalaiset järjestävät nyt juhlia kahden vuoden edestä – pitopalveluyrittäjä: "On kova vipinä, se on mukavaa"

Niin pitopalveluissa kuin kukkakaupoissa näkyy, että perhejuhlia ollaan taas järjestämässä vilkkaasti. Asiakkaat haluavat pitää niitäkin juhlia, joita he eivät koronan vuoksi ole päässeet kunnolla viettämään.

Pitopalveluyrityksen keittiössä Espoon Matinkylässä pitää kiirettä. Hyörinä on koronarajoitusten ja vaisun ajan jälkeen tervetullutta.

– Nyt mennään oikein vauhdilla. Tuntuu ihanalta, että saamme taas tehdä kunnolla töitä, sanoo yrittäjä Krista Teränne Aromikekkereistä.

Teränteen mukaan asiakkaat järjestävät taas paljon juhlia.

– Nyt on tulossa ylioppilasjuhlia, rippijuhlia, sitten on vaikka 52-vuotisjuhlia, kun viisikymppiset ovat jääneet pitämättä, tai ihan kesän avajaisia, Krista Teränne luettelee.

Jotkut ovat pitäneet myös muistotilaisuuksia, kun omainen on korona-aikana haudattu vain aivan lähimpien läsnä ollessa.

Tänä vuonna yritys tekee kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna tarjoilut yli kahdenkymmenen perheen ylioppilasjuhliin, kaikkiaan reilusti yli tuhannelle hengelle.

Monet asiakkaat haluavat rennot ja iloiset juhlat. Myös juhlaruokien halutaan luovan tällaista tunnelmaa, kuvailee pitopalveluyrittäjä Krista Teränne. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan catering-yritysten ja juhlapalveluiden loppukevät ja kesä näyttävät aiempaa paremmilta. Vielä muutama kuukausi sitten yritysten tilanne oli heikompi, mutta tällä hetkellä Lappi kuvailee näkymiä odottavan myönteisiksi.

– Selvästikin ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. Kun pari vuotta oli sellaista aikaa, ettei juhlia järjestetty, niin kyllä nyt selvästi näyttää paremmalta, Timo Lappi sanoo.

Hänen tuntumansa on, että monia perhejuhlia ja yritysjuhlia on korona-aikana siirretty myöhemmäksi ja nyt monet haluavat pitää näitä lykättyjäkin juhlia.

Kustannusten nousu ja pula työntekijöistä ongelmina

Juhlajärjestelyistä leipänsä saavilla yrityksillä on kuitenkin tällä hetkellä myös ongelmia.

– Varjon luovat raaka-ainehintojen ja muiden kustannusten raju kallistuminen, erittäin suuri henkilökuntapula ja jossakin määrin myös Venäjän aloittama hyökkäyssota, Timo Lappi sanoo.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran mukaan cateringin ja juhlapalveluiden kysyntä on palautumassa, mutta ongelmiakin on. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Samat vaikeudet tuntuvat myös pitopalveluyritys Aromikekkereiden arjessa.

– Voisimme tehdä paljon enemmän, jos saisimme tänne ihmisiä töihin oikeaan aikaan. Kysymys on myös siitä, ettei välttämättä pysty tarjoamaan kaikille vakituista työtä. Haasteita on, mutta positiivisia aikoja eletään, pitopalveluyrittäjä Krista Teränne sanoo.

Espoolaisyritys on korona-aikana sinnitellyt nopeasti perustetun, ruokia myyvän verkkokaupan avulla, eikä sen ole tarvinnut irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitään. Asiakkaat ovat järjestäneet juhlia kahden viime vuodenkin aikana, mutta monia juhlia on jouduttu perumaan tai ainakin vierasmääriä on pienennetty koronarajoitusten vuoksi.

– Kyllä on aika haasteelliset kaksi vuotta takana, Krista Teränne sanoo.

Edessä on vilkas hääkesä

Floristi Jenni Amberg-Kairamo ja puutarhuri Annika Kaikkonen sitoivat kukkakimppuja helsinkiläisessä Kukkakauppa Steniuksessa. Asiakkaat tilaavat nyt kimppuja moniin perhejuhliin. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Tänä kesänä juhlista elävät yritykset näyttävät saavan runsaasti asiakkaita myös häistä. Siihen viittaavat ainakin Helsingin ja Tampereen vihkivaraukset.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoihin on varattu aikoja niin runsaasti, että vihkimisiä ja avioliiton siunauksia on tänä kesänä saman verran kuin ennen koronarajoituksia. Seurakunnan kirkot, kuten Helsingin tuomiokirkko ja Vanha kirkko, kuuluvat Suomen suosituimpiin vihkikirkkoihin.

Myös Tampereen seurakunnissa tästä kesästä on tulossa vilkkaampi hääkesä kuin kaksi aiempaa kesää.

– Vapautunutta tunnelmaa on ollut kovastikin. Moni on sanonut, että on hienoa, kun nyt voi ihan oikeasti kutsua kaikki juhliin eikä tarvitse enää miettiä, kuinka paljon saa kutsua, sanoo tilavarauksia Tampereen seurakunnilla hoitava asiakaspalvelutyöntekijä Jarkko Ylänen.

Digi- ja väestötietoviraston mukaan siviilivihkimisiä on toistaiseksi varattu täksi kesäksi melko samaan tapaan kuin viime vuonna.

Tampereen seurakuntien tilavarauksia hoitavan Jarkko Yläsen mukaan näyttäisi siltä, että vieläkin vilkkaampaa hääjuhlien aikaa on kesä 2023. Tamperelaiskirkkoja on jo varattu paljon kesäksi 2023.

Kukkakaupassa iloitaan juhlien lisääntymisestä

Hääkukkia on tilattu myös helsinkiläisestä Kukkakauppa Steniuksesta.

– Meillä on toukokuussa jokaiselle viikonlopulle ainakin yhdet häät ja kesä-heinäkuullekin on häitä. Se on meidän kannaltamme todella mukava asia, kukkakauppias Maria Silén sanoo.

Viime aikoina kukkakaupan takahuoneessa on sidottu kimppuja moniin muihinkin perhejuhliin. Maria Silénin mukaan juhlakukkien varauksia ja tilauksia tulee mukavasti verrattuna kahteen viime vuoteen.

Tulevasta kesästä näyttää tulevan monien perhejuhlien kesä. Kukkatilausten määrä on vilkastunut, kerrotaan helsinkiläisestä Kukkakauppa Steniuksesta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Silén on huomioinut, että monet kukkakaupan asiakkaat tekevät tällä hetkellä tilauksia viime tingassa.

– Ihmiset tilaavat todella myöhään. He haluavat varmistua siitä, ettei ole oireita, kun mennään juhliin tai pidetään juhlia. Kynnys peruuttaa juhlia on todella matala tällä hetkellä, Maria Silén sanoo.

Joka tapauksessa loppukevät ja kesä juhlineen näyttävät kukkakauppiaan silmin valoisilta.