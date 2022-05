Elämästä Mesopotamiassa tuhansia vuosia sitten on enemmän kirjallisia lähteitä kuin keskiajan Suomesta – näyttely kertoo suomalaispanoksesta muinaisen Lähi-idän tutkimuksessa

Osa näyttelyn esineitä on kopioita, mutta niilläkin on historiansa. Kanooppiastia, jollaisissa säilytettiin muumion sisäelimiä, on Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Virosta 1830-luvulla lahjana saama kopio. Alkuperäinen hautasteela puolestaan tuhoutui toisessa maailmansodassa Berliinissä.

Kuva: Anniina Wallius / Yle