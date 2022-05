Matkailijat eivät osaa aina käyttäytyä saamelaisalueella – sitä varten luotiin ohjeistus, jolle matkailuyrittäjän mielestä on tarvetta

Suomen saamelaiskäräjät on julkaissut vastuullisen matkailijan ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten saamelaisten kotiseutualueella tulisi toimia. Ohjeistuksessa pääsee animaation, sanakirjan, kuvien ja tekstien kautta oppimaan oikeita toimintatapoja.

Inarilainen matkailuyrittäjä Kaisu Nikulan mielestä tällaiselle ohjeistukselle on selvästi tarvetta. Kotimaan matkailun lisääntyessä Nikulaa on ihmetyttänyt myös suomalaisten ajatukset saamelaisista.

– He haluavat aina nähdä saamelaisia ja kysyvät, missä ne ovat ja missä pääsee näkemään. Ihmettelen, että miten suomalaisilla on tällaisia outoja kysymyksiä. Sen kyllä ymmärrän, jos esimerkiksi Euroopasta tulevat ihmiset eivät tunne niin hyvin saamelaiskulttuuria.

Valokuvaaminen luvatta on yksi ongelma

Vuosien saatossa matkailualalla on myyty tietynlaista, matkailulle sopivaa kuvaa saamelaisista, kertoo vastuullisen saamelaismatkailuhankkeen suunnittelija Kirsi Suomi . Turistibisneksessä saamelaiskulttuuria on hyödynnetty ja hyväksikäytetty monella tavalla: epäaidoista saamenpuvuista loukkaaviin markkinointivideoihin .

– Suuria haasteita on ollut, kuten esineellistäminen. Aina ei muisteta, että saamenpuvun sisällä on ihminen, joka ei välttämättä halua päätyä vieraiden ihmisten somekanaville.

Hänen mukaansa usein kyseessä on tiedon puuttuminen. Ohjeistuksella pyritään vaikuttamaan siihen, että matkailija valitsisi itselleen vastuullisen matkailijan roolin.

Yksi haaste on myös se, että usein alkuperäiskansat ovat näkymättömiä omilla alueillaan. Suomessa tämä on havaittavissa esimerkiksi erämaa-käsitteen kautta, kertoo Suomi. Erämaalla tarkoitetaan usein koskematonta ja asumatonta aluetta. Saamenmaalla kyse on kuitenkin laajoista laidun- ja nautinta-alueista, joita saamelaiset ovat hyödyntäneet sukupolvelta toiselle.