Moni kotimajoittaja väsähti – ukrainalaisille etsitään nyt pysyvämpiä asumisjärjestelyjä Turussa ja Porissa

Moni satakuntalainen on majoittanut ukrainalaisia omassa kodissaan tänä keväänä. Sodan pitkittyessä asumisjärjestely on kuitenkin alkanut tuntua osalle majoittajista liian raskaalta ja kodin tilat ahtailta.

Maakunnan ainoa vastaanottokeskus Porissa on jo täynnä asukkaita. Sen kautta on kuitenkin vapaana Satakunnassa vielä noin 300 vuokra-asuntoa.

Tuttu ilmiö muuallakin

Vastaavaa liikehdintää on havaittavissa muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Turun vastaanottokeskus on jo saanut yhteydenottoja, joissa ukrainalaiset kertovat, etteivät voi enää kauaa asua kotimajoituksessa. He ovat kysyneet, löytyisikö alueelta vaihtoehtoista majoitusta, mutta sitä on toistaiseksi ollut heikosti tarjolla, kertoo vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Heimo Nurmi.