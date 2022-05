Suomi löi ällikällä Netflix-koomikot, jotka saapuivat etsimään onnellisuuden reseptiä: "Yksi osa saunaa, kaksi osaa lonkeroa ja loput tätä vihreyttä"

Yhdysvaltainen stand-up-koomikko Liza Treyger on parhaillaan Suomessa uuden tv-sarjan kuvauksissa.Treyger kertoo toimittaja Mikko Mykkäsen haastattelussa, mikä Suomessa on yllättänyt hänet ja miksi hänen lihaksiaan särkee. Haastattelu on englanniksi.

Suomi koomikoiden silmin -sarjaa on kuvattu tällä viikolla Kotkassa ja Haminassa. Kolmikko oli muun muassa maanantaina Kotkassa töissä satamassa ja kalastajan mukana merellä. Tiistaina he vierailivat Haminassa kolmessa eri koulussa.

– Tämä on hyvin ainutlaatuinen projekti. On mielenkiintoista kuulla, miten Suomi näyttäytyy ulkomaisin silmin, sanoo sarjan ohjaaja Anssi Rimpelä .

Vilpittömyys teki vaikutuksen

Sarjan ohjaa Anssi Rimpelä. Rimpelä on tuottaja, joka on tuonut Suomeen useita formaatteja, kuten Vain Elämään ja Idolsin.

Inspiraatiota saunasta

Suomi koomikoiden silmin -sarja on dokumentaarinen reality, jossa seurataan kolmikon matkaa Suomen halki. Sarja huipentuu kolmikon yhteiseen stand up -keikkaan New York Comedy Festival -tapahtumassa New Yorkissa. Keikan sisältö perustuu koomikkojen Suomen kokemuksiin.