Suomi kipuilee nyt energian käytön vähentämistä eikä metsien hiilinieluja – EU:n jättimäinen ilmastolaki etenee kovaa vauhtia sodan varjossa

Neuvottelut EU:n ilmastopaketista ovat jääneet Ukrainan sodan varjoon, mutta kulisseissa on jo kiire.

Hankalat, 12-kohtaiset neuvottelut

Neuvottelut ovat olleet pitkät ja hankalat. Syynä on paketin laajuus: EU ei ole koskaan aiemmin työstänyt kerralla näin suurta lakipakettia.

Mutta myös tavoite on kova. EU aikoo vähentää hiilipäästöjään vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Paketilla päästöt halutaan 2020-luvun aikana lopullisesti kuriin.

Pakettiin kuuluu peräti 12 esitystä, joista monet ovat sidoksissa toisiinsa. Päästöjä on määrä höylätä kaikkialta: energiantuotannosta, teollisuudesta, liikenteestä ja asumisesta.

Jäsenmaiden on ollut vaikea löytää neuvotteluissa yhteistä kunnianhimon tasoa.

Tämä johtuu siitä, että osa maista on jo pitkällä uusiutuvaan energiaan siirtymisessä, toiset vasta alkutekijöissään.

Jokaisesta esityksestä neuvotellaan erikseen, mutta samalla on otettava huomioon miten esitys vaikuttaa muihin ja toisinpäin.

Neuvotteluissa pisimmällä on Euroopan parlamentti, jonka ympäristövaliokunta on juuri antanut ehdotuksensa parlamentin kannaksi yli puoleen esityksistä.

Niitä käsitellään täysistunnossa vielä kesäkuussa, ja odotettavissa on kiihkeää keskustelua.

Metsät ja talvimerenkulku eivät enää huoleta Suomea

Suomi on antanut paketille kokonaisuutena vankan tuen.

Suomi tähtää hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä eli on EU:n kunnianhimoisimpien maiden joukossa, mikä tekee ilmastopaketista Suomelle helposti sulavan.

– Talvimerenkulun eteen on tehty hartiavoimin töitä. Valiokunnan hyväksymä kompromissi on aika hyvä lopputulos sille työlle, mitä me suomalaiset mepit teimme, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).