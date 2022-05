“Ydinasesuoja on perusteeton unelma” – ministeri Jaakko Iloniemen mukaan mikään valtio ei vaaranna olemassaoloaan suojatakseen toista valtiota

Ulkoministeriössä ja talouselämässä vaikuttaneen Iloniemen tarina on koottu tänään 24. toukokuuta julkaistavaan elämäkertaan, jonka on kirjoittanut ulkoministeriöuransa Suomen Moskovan-suurlähettiläänä vuosina 2012–16 päättänyt Hannu Himanen .

Iloniemi: "Ydinasesateenvarjoa ei ole olemassa"

Himasen maaliskuussa 2022 tekemässä haastattelussa ministeri Iloniemi vastaa kysymykseen, mikä on Yhdysvaltojen tarjoaman ydinasesuojan merkitys?

– Minusta se on perusteeton unelma, Iloniemi arvioi.

Nato-jäsenyys vahvistaa suhdetta länteen

– Kun ennuste on sellainen, että Venäjä eristyy ja suhteet Venäjään supistuvat jyrkästi, meillä ei ole edessä sitä ongelmaa kuin ennen, kun sanoimme, että meillä oli erityisiä etuja valvottavana Venäjän suunnalla, Iloniemi totesi jo maaliskuussa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan

Ulkoministeri ja SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa kutsui YK-edustustossa New Yorkissa työskennelleen Iloniemen keväällä 1972 takaisin Suomeen vahvistamaan ulkoministeriön vielä tuolloin harvalukuisten sosiaalidemokraattisten virkamiesten rivejä.

Etyk ja sen seuraajaksi perustettu Etyj ovat olleet eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän kulmakiviä, joita Venäjän aggressiivinen politiikka on horjuttanut.

Krimin valtaus käänsi suhtautumisen Natoon

– Yksin torjunta tuskin onnistuu. Jos ollaan osa vahvaa liittokuntaa, hyökkäyskin on silloin epätodennäköinen, Iloniemi kirjoitti ja neuvoi varautumaan sotatilanteeseen poliittisesti ja sotilaallisesti.

Sotilaallisesti vahvistuva Saksa muuttaa Eurooppaa

Eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää jo 1970-luvulla rakentanut Iloniemi on seurannut mielenkiinnolla Saksan uutta, sotilaallista asentoa .

– Juuri siksi sotilaallisesti vahvistuva Saksa on tai paremminkin saattaa olla tekijä, joka muuttaa Naton luonnetta eurooppalaisemmaksi, Iloniemi kuvailee ja viittaa presidentti Sauli Niinistön vanhaan unelmaan ”eurooppalaisesta Natosta”.

– Euroskeptikotkin ovat menestyneet ällistyttävän hyvin. Uudistajat eivät ole lähteneet liikkeelle. He ovat jääneet ilmeisesti kotiin, Iloniemi kommentoi vaalitulosiltana 20.10.1996 .

EU:n puolustusyhteistyö ei korvaa Natoa

– Niin, se kuuluisa artikla 42.7. Ihmiset kuvittelevat, että kun luodaan paperilla sotilasliitto, niin sitten järjestelmä on muuttunut. Kun ajatellaan Naton artiklaa 5, se on tietysti poliittisesti tärkeä, mutta se on mitätön ilman takana olevaa Naton suunnittelu- ja johto-organisaatiota.