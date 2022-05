Turkki on vaatinut Suomesta useita henkilöitä luovutettavaksi – "Osaan on tehty myönteinen, osaan kielteinen päätös", kerrotaan oikeusministeriöstä

Suomessa on Ylen saamien tietojen mukaan useita henkilöitä, joita Turkki on vaatinut luovutettavaksi. Useimmat näistä henkilöistä ovat tulleet viime vuosina Suomeen turvapaikanhakijoina.

Turkki on pyytänyt viimeisen viiden vuoden aikana Suomea luovuttamaan Turkkiin kuusi Gülen-liikkeeseen ja kuusi Kurdistanin työväenpuolue PKK:oon kuuluvaa henkilöä.

Suomen viranomaiset vahvistavat, että Turkista on tullut Suomelle kymmenkunta luovutuspyyntöä viime vuosina.

– Viiden vuoden aikana luovutuspyyntöjä on tullut alle kymmenen, sanoo rikoskomisario Ritva Santtila keskusrikospoliisin viestiliikennekeskuksesta.

Presidentti Erdoğan ja turkkilainen Akinci-drooni. Turkki on viime vuosina kehittänyt omaa aseteollisuuttaan kovaa vauhtia. Turkki saattaa vaatia muun muasssa pääsyä eurooppalaiseen aseteollisuusyhteistyöhön ehtona tuelle Naton laajentumiselle.

Turkin tähtäimessä kaksi ryhmää

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ihmetellyt Suomen Nato-prosessin aikana, miksi Suomi ja Ruotsi eivät luovuta Turkin vaatimia henkilöitä. Presidentti on syyttänyt Suomea ja Ruotsia "terroristien suojelemisesta".

Tämä on sanottu yhdeksi syyksi, miksi Turkki ei halua Suomea ja Ruotsia Natoon.

Turkin oikeusministeriön uutistoimisto Anatolialle antamien tietojen mukaan Turkki on esittänyt kuluneen viiden vuoden aikana yhteensä 33 luovutuspyyntöä Suomelle ja Ruotsille "terroristeista".

Häntä syytetään Turkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksen johtamisesta, ja Gülenin seuraajia on jahdattu kovalla voimalla.

Turkki syytti henkilöä terroristijärjestöön kuulumisesta

Suomeen on viime vuosina saapunut satoja turvapaikanhakijoita Turkista. Heistä suuri osa on Gülenin seuraajia.

Suomeen asettuneiden gülenistien joukossa on siis useita henkilöitä, joita Turkki on vaatinut luovutettavaksi ilman tulosta.

– Osaan tapauksista (Turkin luovutuspyynnöistä) on tehty myönteinen ja osaan kielteinen päätös, kertoo hallitusneuvos Merja Norros oikeusministeriöstä.

Suomi ei ole luovuttanut Turkkiin henkilöitä, joita on vaadittu Suomesta luovutettavaksi poliittisella tai uskonnollisella perusteella.

Norroksen mukaan kielteinen vastaus luovutuspyyntöön voidaan antaa esimerkiksi juuri silloin, jos pyynnön perustelu on luonteeltaan poliittinen tai uskonnollinen tai jos luovutettavaksi vaaditaan Suomen kansalaista.

Norros korostaa Suomen tekevän luovutuspäätökset luovuttamislain perusteella. Siihen on kirjattu, milloin Suomi voi luovuttaa Suomessa olevan henkilön toiseen valtioon.

Luovutuskiista herättää huolta – mutta ei pelkoa

– Toki tällainen huolestuttaa, mutta luotan kyllä Suomen oikeusjärjestelmään, sanoo yksi Gülen-liikettä tukeva turkkilainen, joka on asunut pitkään Suomessa.

Turkissa hän on syytteessä Gülen-kytköksistään.

Suomen kurdiyhteisössä on myös Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kannattajia, mutta on epäselvää, missä määrin joukossa on myös aseellisen toimintaan osallistuneita.