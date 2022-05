Asukkaat maalasivat laskettelurinteeseen yli 400 metriä pitkän räsymaton: "Nyt se alkaa olla oikean näköinen"

Maalaustela on vetäissyt tuoreen pinnan asvalttiin. Joku on sutinut päälle viiruja. Auringonpaisteessa loistaa 412 metriä pitkä räsymatto, joka kiemurtelee ylös rinnettä.

Keskiviikkoiltaan mennessä matto saadaan todennäköisesti kokonaan valmiiksi, sillä talkoolaisia on ilmoittautunut mukaan paljon. Mielakan rinnekeskuksen toimitusjohtajan Inka Kaltolan mukaan maalaamassa on jo ollut esimerkiksi lähistön lapsiperheitä ja talvikauden kausikortillisia laskettelijoita.

Maton pintaan ilmestyi myös sydämiä

Maton pinta on saanut alkuaikoihin verrattuna lisäilmettä. Aluksi siinä oli yksivärisiä osioita, nyt maton räsyihin on alettu maalata esimerkiksi viiruja, kämmenenkuvia ja sydämiä.

– Se alkaa olla oikean räsymaton näköinen, sillä siinä on aika paljon värejä ja koristeluita, sanoo Kaltola.

Maalia on varattu tänä vuonna yhteensä 400 litraa. Kustannukset vaihtelevat maton kuluneisuudesta riippuen noin 1000–2000 euron välillä.

Päivässä jopa sata kulkijaa

Värikäs reitti on nyt kolmatta vuotta laskettelurinteen kupeessa. Lisänäkyvyyttä matto sai jo alkuaikoina, kun kuva siitä jaettiin Ulkoministeriön This is Finland -tilillä Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).