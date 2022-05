Hoitajien palkkakiistassa poikkeuskäänne, työnantajaleiri ilmiriidassa – Kanta-Häme neuvottelee paikallista sopimusta suoraan hoitajien kanssa

Tavoitteena on ostaa alueen hoitajat ulkopuolelle joukkoirtisanoutumisista, jotka liitot uhkaavat toteuttaa, jos hoitajien palkoista ei synny sopua.

Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin sanoo, että irtiotossa on aistittavissa epäluottamuslause Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) toimintaan.

Sairaanhoitopiiri perustelee ratkaisua sillä, että sille syntyy usean miljoonan euron kustannukset vuodessa, koska potilaita ei pystytä hoitamaan suunnitellusti. Ongelmat johtuvat osin hoitajapulasta, jonka takia Kanta-Hämeessä on jouduttu sulkemaan leikkaussaleja ja vuodeosastopaikkoja on käytössä vähemmän kuin mikä on tarve.