Maaza Mengiste oli juuri saanut valmiiksi romaaninsa Etiopian naissotilaista, kun sai kuulla isoisoäitinsä olleen yksi taistelijoista

Kun Mengiste oli kierrellyt riittävästi Etiopian maaseudulla äitinsä ja oppaana toimineen serkkunsa kanssa, hän palasi kotiin New Yorkiin viimeistelemään kirjansa. Koko matkan ajan hän oli puhunut äidilleen romaanistaan ja sen tapahtumista.

– Luulin, kuulleeni väärin! Ei voinut olla niin, että olin kerännyt tietoa ja kirjoittanut tarinaa ja sitten saan tietää, että ai niin, omassa suvussanikin on naissotilaita.

Maaza Mengiste asuu New Yorkissa. Hän opettaa kirjoittamista yliopistossa.

– Äiti vastasi vähän ihmetellen, että "no koska et kysynyt".

Mengisten äiti oli ajatellut, ettei hänen isoäitinsä tarina ole mitenkään tärkeä historian kannalta. Se on vain keittiössä kuultu tarina, vaikka onkin totta.

– Onneksi tähän on tullut muutosta. Yhä enemmän kirjoitetaan naisista. Sotahistoriassa heidän roolinsa on ollut yhtä merkittävä kuin miesten, vaikka naiset olisivat olleet "vain" kotirintamalla.

Isoisoäiti haastoi isänsä oikeuteen

Hän on huomannut keskusteluissa lukijoidensa kanssa, miten naisten tarinat ovat nosteessa ympäri maailmaa. Parin päivän Suomen vierailun aikana Mengiste sai kuulla Suomen sisällissodassa taistelleista naisista ja siitä, miten naiset pitivät yhteiskuntaa pystyssä toisen maailmansodan aikana miesten ollessa rintamalla.

– Meidän on ymmärrettävä, että myös "keittiötarinat" ovat tärkeä osa historiaa.

Kuva: Victor Console/ANL/Shutterstock/All Over Press

– Getey oli niin neuvokas, että haastoi isän oikeuteen. Hän tiesi, että vanhimmalle lapsille kuuluu omaisuutta, joten hän voitti ja sai kiväärin itselleen. Tästä on asiakirjoja.

Kirja peilautuu Ukrainan tilanteeseen

Varjokuningas ilmestyi Yhdysvalloissa vuonna 2019 ja se pääsi seuraavana vuonna Booker-palkintoehdokkaaksi. Kirja nostettiin myös monien arvostettujen lehtien kuten New York Times ja Timen vuoden parhaimpien kirjojen listalle.

Varjokuningas on saanut ylistäviä kritiikkejä maailmalla ja se oli myös Booker-palkintoehdokkaana.

Vaikka romaani kuvaa tapahtumia noin 90 vuoden takaa Afrikassa, se on hämmästyttävän ajankohtainen tänä keväänä. Italian ja Etiopian välinen sota peilautuu väistämättä meneillään olevan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Italia hyökkäsi yksipuolisesti Etiopiaan, aivan kuten Venäjä Ukrainaan. Italian asevoimia pidettiin ylivertaisina, aivan kuten Venäjän. Etiopialaisten suuri taistelutahto yllätti, aivan kuten ukrainalaisten.

Kaiken tämän lisäksi Mengiste on kirjoittanut romaaninsa hahmon, jonka juuret ovat Ukrainassa.

– Olen seurannut Ukrainan tilannetta järkyttyneenä ja tunnen syvää empatiaa ukrainalaisia kohtaan. Olen kirjoitusprosessin aikana lukenut paljon historiasta ja konflikteista, joten uusi sota Euroopassa on jotain todella surullista. Seuraukset koskettavat aina useita sukupolvia.

Katse taaksepäin

Myös Mengiste on kantanut sodan seurauksia elämässään. Hän oli pieni lapsi, kun perhe joutui pakenemaan Etiopian vallankaappausta. Haile Selassien syrjäyttämisen jälkeen olot olivat epävakaat, joten he muuttivat Nigeriaan. Sieltä matka jatkui Yhdysvaltoihin, jossa Mengiste on käynyt koulunsa.