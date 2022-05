Putinin lievä reaktio Suomen Nato-päätökseen yllätti suomalaiset – kysyimme Venäjän-tuntijoilta, voidaanko jo huokaista helpotuksesta

– Venäjän toimintamallin mukaista on ollut aikaisemminkin, että reaktiot varsinaisesta liityntäpäätöksestä ilmoittamiseen ovat olleet lievempiä kuin päätöstä edeltävät uhkaukset, sanoo Tuomas Forsberg.

Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että jonkinlaisia kostotoimia on luvassa myöhemmin.

– Putin ei aina kosta heti, vaan myöhemmin, ja silloin se on suloisempaa.

Sinikukka Saari arvioi, että edessä on vielä tilanteita, joissa Venäjä pääsee tuomaan tyytymättömyyttään esiin.

– Voi olla, että jossakin vaiheessa Suomi tarvitsee jotakin Venäjältä, mutta Venäjä ei suostu yhteistyöhön. Mutta en usko, että edessä on mitään laajoja disinformaatiokampanjoita tai muita vaikutusyrityksiä kansalaismielipiteeseen.

Markku Kangaspuro muistuttaa, että Venäjä totesi sekä ulkoministerin, että presidentti Putinin suulla, ettei Natoon liittyminen sinänsä muodosta maalle uhkaa. Se, mitä mahdollinen jäsenyys käytännössä tuo tullessaan, on Venäjälle merkittävämpää.

– He ovat kuitenkin viitanneet seuraaviin askeleisiin, kysymyksiin sotilastukikohtien perustamisesta ja asejärjestelmien tuomisesta Suomen alueelle, hän sanoo.

Margarita Zavadskajan mukaan suomalaisten on syytä olla edelleen varuillaan, vaikkei hän henkilökohtaisesti odota Venäjän olevan kovin aktiivinen asian suhteen, eikä varsinkaan hyökkäävän Suomeen.

– Se olisi hyvin typerä siirto. Toisaalta meidän on muistettava, että Venäjän poliittinen hallinto on henkilövetoinen diktatuuri, eikä poliittisella päätöksenteolla ole pidäkkeitä. Koska Putinilta itseltään ja hänen sotilasliittolaisiltaan puuttuu luotettava asiantuntemus, typerätkin siirrot ovat mahdollisia.

– He voivat vielä muuttaa kantaansa. Poliittinen päätöksenteko Venäjällä on hyvin hektistä ja kuritonta. Olemme nähneet siitä esimerkkejä viime kuukausien aikana.

Putinin rauhallinen suhtautuminen presidentti Niinistön ilmoitukseen ei varsinaisesti päässyt yllättämään tutkijoita. On ollut selvää, ettei Ukrainassa sotaa käyvällä maalla ole irrottaa resursseja sen kummempaan reagointiin.

– Ajattelen, että reaktio oli odotettu. Kremlin virallinen kanta on, että Suomen ja Venäjän kesken ei ole aluekiistoja. He eivät ole hyvin innostuneita siitä, että Suomesta tulee osa Natoa, mutta he ottavat sen hieman kevyemmin kuin Ukrainan tapauksen, Margarita Zavadskaja sanoo.