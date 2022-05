E18-tien yhden tunnelin päällä pörisee kymmeniä tuhansia mehiläisiä – kamera seuraa mehiläispesän elämää livenä koko kesän ajan

Rakennusyhtiö YIT on tuonut teiden kunnossapitoon mehiläisiä pölyttämään lähiympäristön ravintokasveja. Pesän suuaukolle sijoitettu kamera seuraa mehiläisten puuhia pesälle tullessa.

– Olemme tuoneet alueelle mehiläispesiä paikalliselta mehiläistarhaajalta ja sijoittaneet ne mäen päälle, jotta mehiläisten lentokorkeus pesälle on tarpeeksi korkea eivätkä ne osu tiellä kulkeviin autoihin. Myös pesien hoito onnistuu turvallisesti valitussa paikassa, kertoo YIT:n työmaapäällikkö Teemu Lavikka tiedotteessa.

Mehiläiset parantavat perhosten elämää

YIT on ideoinut yhdessä tieyhtiö Vaalimaa Oy:n kanssa kokeilun, joka auttaa parantamaan harvinaisten hyönteisten elinoloja. Kun mehiläinen pölyttää kasvin, se pääsee lisääntymään ja tuottaa lisää ravintoa esimerkiksi harvinaisille perhosille.

– Pölyttäjien määrä on vähentynyt, ja pystymme auttamaan tällä luontoa. Mehiläisille paikka on myös hyvä, kun lähistöllä on vaihtelevaa ympäristöä, suota, paahderinteitä, peltoa ja metsää, sanoo Teemu Lavikka.