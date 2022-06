Suomen kehuttu työterveysjärjestelmä on täynnä ongelmia, mutta niistä ei julkisuudessa juuri puhuta – Kokosimme 7 asiaa, jotka kaikkien tulisi ymmärtää

Suomessa on maailman paras työterveyshuolto.

Väitteen voi turvallisesti esittää, koska Suomi on myös maailman ainut maa, jossa on käytössä laaja työterveyshuolto.

Viime kuukausina työterveyshuoltojärjestelmän mielekkyydestä on jälleen käyty keskusteluja, jotka käynnistyivät, kun THL:n Mika Salminen moitti järjestelmää typeräksi ja tehottomaksi Ylen Korona-ajan tilinpäätös - dokumentissa .

Hyvin vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että työterveyshuolto tuo koko terveydenhuoltojärjestelmään paljon tehottomuutta, resurssien hukkakäyttöä ja huonoja kannustimia ja epätasa-arvoa.

1. Päällekkäiset järjestelmät, moninkertainen hallinto

Työterveyshuollon vuoksi Suomessa on kaksi laajaa päällekkäistä perusterveydenhuollon järjestäjää: pääosin yksityisiltä lääkäriasemilta palvelut ostava työterveyshuolto sekä julkinen terveydenhuolto.

Päällekkäisyydessä on myös yksi julkisen terveydenhuollon ongelmien juurisyistä: julkisen perusterveydenhoidon resurssit voidaan pitää tiukkoina, koska työterveyshoito paisuu.

2. Vauraita ja terveitä hoidetaan liikaa, sairaita liian vähän

Kyse on siitä, että terveydentila on voimaakkaasti kytköksissä tuloihin ja koulutustasoon. Yksinkertaistettuna: mitä paremmat tulot ja koulutustaso, sitä terveempi henkilö keskimäärin on ja toisinpäin.