Seinäjoki on yhä Suomen paras suuri kunta yrittää – koko maassa kiitosta yrittäjiltä saa infra, moitteita julkiset hankinnat

Seinäjoki, Lieto ja Marttila omien sarjojensa kärjessä

Yli 50 000 asukkaan kuntien ykkönen on Seinäjoki. Kakkosena on Kuopio ja kolmantena Kotka.

Keskikokoisten kuntien kärkikolmikon muodostavat Lieto, Kempele ja Ilmajoki. Alle 10 000 asukkaan kunnissa keulassa on Marttila, kakkosena Konnevesi ja kolmantena Kärsämäki.

Eteläpohjalainen Seinäjoki on komeillut mittausten kärkisijoilla pitkään. Sieltä tehtiin alkuvuonna kutsusta vierailu Kotkan seudulle pohtimaan, miksi alueen yritysilmapiiri on aiemmin ollut kyselyissä huono.

Seinäjoen seudulla kunnat käyttävät yritysten palveluja

– Kyllähän Seinäjoella on ollut yrittäjien, yritysten ja kaupungin välinen yhteistyö erittäin hyvällä tasolla jo vuosia, enkä yhtään epäile etteikö samaan pystyttäisi jatkossakin, sanoo Takala.

Erityisen tytyväinen hän on siihen, että Seinäjoki ja seudun muutkin kunnat käyttävät paljon alueen yritysten palveluja.

Liedosta kiitosta päätöksenteon nopeudelle

Lieto puolestaan on hallinnut keskikokoisten kuntien kärkeä jo neljä kertaa peräkkäin. Se ei ole paikallisen yrittäjän mukaan sattumaa.

– Varmasti asioita on tehty oikein. Näkisin, että suurin yksittäinen syy on päätöksenteon nopeus ja nopea regointi ja joustavuus. Yritykset saavat hyvin nopeaa palvelua kunnalta, sanoo Ilmaristen matkailutilaa pitävä Antti Alilonttinen, joka on myös Liedon yrittäjien varapuheenjohtaja.