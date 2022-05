Ystäväporukan ajatuksesta syntyi jo 40 vuotta täyttävä yhteiskuntakriitikko – nyt tiedekustantamon leipä on kaventunut, mutta volyymi kasvaa

Kaikkea oli vähän

Mikko Lahtisen esseekirja Vastapainon julkaisemista kirjoista kertoo julkaisutoiminnan monipuolisuudesta. Filosofin omissa hyllyissä on aakkosjärjestyksessä 20 000 kirjaa.

Viime vuosina käännösten osuus on kuitenkin vähentynyt.

– Melko harvaa kirjaa kannattaa kääntää ilman käännöstukea. On laskettava tarkkaan, mitä saadaan suomennettua, kertoo nykyisin Vastapainon hallituksen puheenjohtajana toimiva Juha Koivisto.

Laajemmin kysymys on myös kääntäjän työn arvostuksesta. Vaativaan työhön olisi uhrattava aikaa ilman kunnon korvausta.

Sukupuolentutkimus keskiössä

Erityisesti Vastapaino on ollut keskeisenä toimijana naistutkimuksen, nykyisen sukupuolentutkimuksen, nostamisessa suomalaiseen keskusteluun. Työtä on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Pelkästään sukupuolentutkimuksen alalta Vastapainossa on julkaistu kymmeniä kirjoja. Kustantamo ei ole näilläkään tehnyt suuria voittoja, mutta ajattelu edistyy.

Sukupuolentutkimus on ollut Vastapainon monipuolisen julkaisutoiminnan yksi keskeisiä linjoja.

Pääsykoekirjoista luopuminen iski tiedekustantamoon

Nykyään ainakin yhteiskuntatieteistä kiinnostuneet tuntevat Vastapainon. Se on julkaissut 600 kirjaa eri aloilta globalisaatiosta jalkapalloon. Kirjojen aiheet kertovat maailman muuttumisesta.

– Globalisaatiosta ei vielä 1980-luvulla juuri puhuttu, sittemmin kirjoja on julkaistu paljon myös Vastapainossa. Nykyään ei taas juuri puhuta postmodernista, joka oli kuuma keskustelunaihe Vastapainon alkuaikoina, Lahtinen pohtii.

Pelkästään tänä vuonna Vastapainossa julkaistaan kaksi kirjaa jalkapallosta. Varsinkin maailmanmestaruuskisojen myöntäminen Qatarille on tehnyt pelistä yhteiskunnalllisesti kuuman puheenaiheen.

Paljon on julkaistu yleisesityksiä, tietokirjoja ja myös oppikirjoja. Niillä tehtiin tiliä, jotta voitiin julkaista vähemmän myyviä kirjoja. Kaksi hyvin myyvää kirjaa auttoi julkaisemaan kahdeksan muuten kiinnostavaa.

– Ennen pääsykoekirjat olivat tähän aikaan vuodesta merkittävä tulonlähde. Nyt oppilaitokset eivät enää niitä käytä. Se on vähentänyt kirjamyyntiä paljon, harmittelee Vastapainon myyntipäällikkö Mikko Jämsén .

Myös kirjakauppoja, jotka erityisesti tarjoaisivat tiedekirjoja, on vähän. Yli puolet myynnistä tulee verkkokaupasta.

Avoin julkaiseminen – hyvää ja ongelmallista

Avoin julkaiseminen on tuonut tutkimukset verkkoon kaikkien ulottuville ja arvioitavaksi. Tieteen julkisuusperiaatteen ja tiedon saatavuuden kannalta tämä on erinomainen asia. Kustantamoille periaatteen toteuttajina tämä on kuitenkin tarkoittanut haasteita.