Xi Jinpingin tiukka koronakuri on alkanut syödä hänen asemaansa Kiinan johdossa – tutkijan mukaan epäilystä on alkanut näkyä selviä merkkejä

PEKING 25 miljoonan shanghailaisen lukitseminen kotiinsa on heikentänyt Kiinan johtajan Xi Jinpingin valtaa, arvioi pitkän linjan Kiina-tuntija, Asian Institute of Management -johtamiskorkeakoulun dosentti Robert Wihtol .

Xi Jinping on kuluneen liki kymmenen vuoden aikana noussut lähes kulttiasemaan vahvana johtajana. Perustuslakimuutoksen avulla hänen odotetaan jatkavan kolmannelle valtakaudelle, kun maan kommunistinen puolue kokoontuu marraskuussa.

Kommunistisen puolueen johtamassa Kiinassa presidentin päätösten arvostelu ei saa näkyä. Xi ajaa koronan torjunnassa tiukkaa nollatoleranssia, jossa ei suvaita yhtäkään tartuntaa. Vaikka koteihinsa lukitut kansalaiset ovat protestoineet, presidentti on vannonut, että kova linja pitää.

Wihtolin mukaan koronakaranteenien protestit Shanghaissa ovat kuitenkin esimerkki epätavallisesta arvostelusta. Se on näkynyt asukkaiden mielenilmauksina kaduilla ja someen ladatuissa videoissa.

Toista kuukautta suljettuna olleen Shanghain asukkaiden tyrmistys on päässyt esiin vähintään hetken Kiinan vahvasti sensuroidussa sosiaalisessa mediassa. Miljoonat ovat ehtineet nähdä, kuinka suojapukuiset työntekijät rikkovat asuntojen ovia hakeakseen ihmisiä karanteenikeskuksiin, tappavat lemmikkejä tai pilaavat huonekaluja suihkuttamalla asuntoihin desinfiointiainetta.

– Kulissien takana on myös protestoitu Venäjän tukemista Ukrainassa. Erimielisyyttä on tullut näkyviin, mikä on Kiinan olosuhteissa kuitenkin erikoista, Wihtol arvioi.