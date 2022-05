Gasum ennakoi kaasun tulon Venäjältä katkeavan tällä viikolla

– Talvikausi on haastava. Silloin ei riitä kaasu, ja silloin tarvitaan jokin muu ratkaisu, Väisänen sanoi.

Kelluva terminaali eli laiva on tarkoitus saada käyttöön talveksi.

Kotitaloudet suojattuja asiakkaita

Gazprom on vaatinut monilta EU-maissa toimivilta sopimuskumppaneiltaan maksuja ruplissa. Yhtiö on asettanut takarajaksi perjantain, jolloin viimeistään kaasun ostajien on ilmoitettava, hyväksyvätkö ne Gazpromin ehdot.