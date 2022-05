Suomen ja Ruotsin historiallinen päivä huipentuu yhteisessä MM-kisakatsomossa valtakunnanrajalla

– Silmää ja mieltä lämmittää. Mukavaahan se on aina ruotsalaiset kohdata, sanovat torniolaiset kiekkofanit Arto Eskola ja Joonas Malkavaara.

Naapurusten pelit jääkiekon arvokisoissa ovat hegemoniakamppailuja, jotka nostattavat tunteita myös muiden kuin kiekkofanien rinnoissa. Länsirajalla maiden kiekkokohtaamisissa on vielä enemmän latausta kuin muualla maassa.

Suomi-Ruotsi -ottelu sytyttää jääkiekkokansan Suomen isännöimissä MM-kisoissa. Kisoja seuraavat myös Tornion IHC:n juniorikiekkoilijat Vilmer Tammilehto, 15, ja Elmeri Ponkala, 15. Miten he arvelevat pelin päättyvän? Toimittajana on Kati Siponmaa.

Rajalla-kauppakeskuksen kisakatsomolla on haluttu vahvistaa kaksoiskaupungin yhteishenkeä. Peliä voi seurata joko Suomen tai Ruotsin puolella.

Finaalit ovat oma lukunsa

1980–90-lukujen vaihteessa juhlia pidettiin vain Torniossa. Ruotsi voitti tuolloin kolme mestaruutta. Jos suomalaiset eivät olleet joutuneet jo laulukuoroon, he joutuivat kokemaan vain kirveleviä hetkiä: vuonna 1992 Suomi hävisi finaalissa Ruotsille Prahassa. Vuosina 1986 ja 1991 suomalaiset saivat poimia verkostaan viime hetkien tasoitusmaalit.

Suomen lippu salkoon Ruotsissa

Yleensä naapurimaassa juhliminen on ollut karnevalistista ja pysynyt kohtuuden rajoissa. Vastapuoli on saanut lähinnä henkisiä kolhuja.

Juhlia Ruotsilla on kuitenkin riittänyt. Tre Kronor on vuoden 1995 jälkeen ottanut viisi MM-kultaa ja olympiakullan. Näistä suomalaisten onneksi vain vuoden 2006 olympiavoitto ja vuoden 1998 MM-kulta on tullut Leijonien kustannuksella.