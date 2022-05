Suomen ensimmäinen omikronvariantti löytyi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa

Tyks Laboratorioiden Kliinisen mikrobiologian laboratorio on todennut koronaviruksen omikron BA.5-variantin eli niin sanotun Etelä-Afrikan muunnoksen aiheuttaman tautitapauksen Varsinais-Suomessa.

Turun yliopistollinen keskussairaala kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on ensimmäinen Etelä-Afrikan omikronvarianttilöydös Suomessa. Virusvariantti todettiin suomalaiselta matkustajalta, joka palasi vapun aikaan Väli-Amerikasta.

Kyseistä omikron-varianttia on raportoitu maailmassa noin 760 tapausta 19 maasta. Pohjoismaissa on ollut yksittäisiä löydöksiä. Euroopassa, muun muassa Portugalissa ja Saksassa, on lisääntyvästi omikron BA.5-löydöksiä.