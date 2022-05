Nyt eletään Suomi-kiekon kulta-aikaa – kaikki vaiheet elänyt legenda Lasse Oksanen näyttää, miten Tampere on aina ollut keskiössä

Oksanen on nimetty IIHF:n Hall of Fameen, valittu Suomen jääkiekkomuseon jääkiekkoleijonaksi numerolla 53 sekä Ilveksen kunniagalleriaan. Lasse Oksasen mukaan on nimetty myös SM-liigan runkosarjan parhaalle pelaajalle kausittain annettava palkinto.

Kuva: Matias Väänänen / Yle