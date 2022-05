Suomi haluaa pysäyttää vesilintujen häviämisen: valtio satsaa petopyyntiin ja kosteikkoihin kuusi miljoonaa euroa

Työlle on kova tarve, sillä vesilinnuilla ei mene hyvin. Osan lajeista kanta on pienentynyt jopa kymmeniä prosentteja. Esimerkiksi punasotkan määrä laski alimmillaan alle tuhanteen pariin. Vielä 1990-luvun puolivälissä pesiviä pareja oli 10 000.

Hollolan Kutajärvi on yksi eteläisen Suomen maineikkaimpia lintuvesiä. Se on kuitenkin varjo siitä, mitä se oli takavuosina. Järvi on rehevöitynyt pahoin, ja sen vuoksi vesilintujen elinpiiri on pienentynyt. Tarina on samankaltainen lukemattomilla järvillä.