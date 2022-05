Onko kesä peruttu? Tehoavatko rokotteet? Viisi kysymystä ja vastausta Suomeen rantautuneesta uudesta omikronvariantista

Omikronin BA.5-alavarianttia on kuvailtu aiempia herkemmin tarttuvaksi. Virusvariantti todettiin suomalaiselta matkustajalta, joka palasi vapun aikaan Väli-Amerikasta.

Kyseistä omikron-varianttia on raportoitu maailmassa noin 760 tapausta 19 maasta.

HUSin alueella on puolestaan havaittu kaksi tapausta omikronin BA.2.12.1-alalinjaa, joka on maaliskuusta lähtien yleistynyt nopeasti Yhdysvalloissa. Asiasta kertoi keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) .

Molemmat uudet variantit ovat erityisseurannan alaisia mahdollisen lisääntyneen leviämiskyvyn vuoksi. Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat koko ajan.

1. Mitä Etelä-Afrikan omikronvariantin tarttuvuudesta tiedetään?

Variantti leviää nopeammin kuin aikaisemmat omikronvariantit. Siksi sen suhteen ollaan varuillaan, mutta ei sitä tarvitse pelästyä. Se on jatkuvan tarkkailun ja tutkimuksen alaisena.

2. Aiheuttaako uusi variantti helpommin vakavaa koronatautia?

Vakava tautimuoto ei ainakaan Etelä-Afrikan tutkimustulosten mukaan ole lisääntynyt. Rokotteet ja hybridi-immuniteetti, eli jos ihminen on sekä sairastanut taudin että saanut rokotteet, antavat erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan.

3. Suojaavatko nykyiset rokotteet nyt Suomestakin löydetyltä Etelä-Afrikan variantilta?

Etelä-Afrikassa tehtyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että rokotteiden tuoma teho koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan on edelleen hyvä.

Sen sijaan rokotteiden teho lievää tautia vastaan on selvästi alentunut eli ihmiselle voi tulla läpäisyinfektio, vaikka hän olisi sairastanut jonkin muun omikroninvariantin tai deltavariantin aiheuttaman koronan tai olisi saanut rokotteet.

4. Onko rokotteiden teho yhtä hyvä myös iäkkäillä ja riskiryhmäläisillä?

Sitä emme vielä tarkasti tiedä. Etelä-Afrikan väestörakenne on erilainen kuin Suomen, joten tällaista tietoa ei voi siellä tehdyistä tutkimuksista suoraan saada.

Tällä hetkellä tiedämme, että jos on rokotettu ja jos on sairastanut koronan, silloin on todennäköisesti hyvin suojassa uudenkin variantin aiheuttamalta vakavalta taudilta.