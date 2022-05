Suomi vahvistaa Venäjän vastaista rajaansa reippaasti – helpottaa valmistautumista, jos "jotain yllättävää sattuu"

Raja- ja merivartiokoulun harjoitusmaastossa Imatralla lähellä Venäjän rajaa on täysi vauhti päällä. Maastopukuiset nuoret miehet ja naiset etenevät kangasmaastossa virittäen ja piilottaen panoksia tarkasti valitsemiinsa paikkoihin matalan kasvillisuuden sekaan.

Kyseessä on harjoitus, jossa opetellaan sissitoiminnan perustaitoja. Ne kuuluvat sotilaalliseen maanpuolustukseen, joka puolestaan on yksi pieni osa rajavartijan peruskoulutusta.

Noin 70 opiskelijan joukossa rastikoulutuspisteitä kiertää Joensuusta kotoisin oleva Roosa Kervinen . Harjoituksessa hänellä on parina Petteri Laine Parikkalasta.

– Tämä on vähän niinkuin sukurasite. Isä on rajavartija ja koiranohjaaja. Aika pienestä lähtien olen haaveillut, että samaa haluaisin itsekin tehdä, kertoo Roosa Kervinen.

Petteri Laineen tarina on samankaltainen.

– Isäni on jo eläkkeellä oleva rajavartija ja vanhempi veljeni työskentelee rajavartijana. Ulkona liikkuminen kiinnostaa, ja tämä vaikuttaa hyvältä ammatilta, sanoo Laine.

Molemmilla on rajavartijan peruskurssia takana nyt vajaat viisi kuukautta. He valmistuvat kuluvan vuoden lopulla.

Kervisellä ja Laineella on noin 70 kurssikaveria. Ensi vuodesta lähtien tilanne on aivan toinen, kun rajavartijoita koulutetaan lähes kaksinkertainen määrä tähän vuoteen verrattuna.

Tähän on vaikuttanut alkuvuoden aikana nopeasti muuttunut Suomen turvallisuustilanne.

100 uutta rajavartijaa

Määrä on seurausta valtioneuvoston huhtikuussa päättämästä lisärahoituksesta (siirryt toiseen palveluun) Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn parantamiseksi. Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan tavoitteena on muun muassa lisätä laitoksen henkilöstön määrää lähivuosina noin sadalla rajavartijalla.

– Ajatuksena on, että vuosina 2024 ja 2025todennäköisestikoulutetaan 80-120 uutta rajavartijaa vuosittain. Normaalisti kurssikoot ovat olleet 60-75 henkilöä, Mikkonen sanoo.

Halukkaita on parina viime vuotena ollut aloituspaikkoihin nähden moninkertainen määrä. Ensi vuoden kurssille on hakenut noin 600 henkilöä ja nyt meneillään olevalle kurssille hakijoita oli ennätysmäärä, peräti 800 henkilöä.

– Ennätystä selittänee osittain se, että järjestimme pitkästä aikaa myös ruotsinkielisen kurssin. Toisaalta koronapandemian aikana on saattanut olla liikkeellä myös ammatinvaihtajia, kun työtehtävät muilla aloilla ovat vähentyneet, pohtii rekrytoinneista vastaava toimistoupseeri, luutnantti Sofiia Lommi Raja- ja merivartiokoulun henkilöstötoimistosta.

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan tulevien rajavartijoiden sijoitusten painopiste on selvä.

Uusien rajavartijoiden tarkka määrä ja sijoituspaikat selviävät myöhemmin. Koko Rajavartijalaitoksen henkilömäärä upseerit ja siviilit mukaan lukien on nyt noin 2700. Henkilöstöstä suurin osa eli runsaat 2000 on rajavartijoita.

Missä Naton vaikutukset rajavalvontaan?

Uusien rajavartijoiden koulutuspaikkojen määrän lisääminen parina kolmena seuraavana vuonna on Juha Klemetin mukaan merkittävä asia.

Maailmantilanne ei stressaa

Roosa Kervisen ja Petteri Laineen opiskelu rajavartijaksi osuu ajankohtaan, jossa on meneillään Ukrainan sota, Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja Suomi on päättänyt hakea Naton jäsenyyttä.