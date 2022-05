5-vuotiaat tietävät jo, miten roskat pitää kierrättää – Lotta Piiparinen ja Enni Markola listasivat tottuneesti kaikki oikein teatteritapahtumassa

Neljä kuukautta vanha Lumi Jurkkola ynisee äitinsä Heinin sylissä. Miltei 3-vuotias isosisko Helmi hytkyy vieressä käsi äidin kädessä. Takana on lasten elämän ensimmäinen teatteriesitys Muovipussimeri lastenteatteritapahtuma Kuulaksessa.

Helmi Jurkkolan vastaus kysymykseen lähtisitkö uudestaan teatteriin on ytimekäs.

Sekä Heini Jurkkola, että lasten toinen vanhempi ovat aikanaan harrastaneet teatteria. Siksi taidemuoto on sydäntä lähellä.

Ryhmäliput myytiin nopeasti loppuun

Isommillekin lapsille voi tulla nyt eteen elämän ensimmäinen teatterikerta, sillä tapahtumat vasta käynnistyvät koronatauon jälkeen. Syksyllä viisi vuotta täyttävä Lotta Piiparinen on uuden edessä, kun hän on menossa katsomaan Muovipussimerta. Se on hänen ensimmäinen kertansa teatterissa.