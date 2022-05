Metsurin tarina sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla – "Yleisö nauroi niissä kohdissa, missä pitikin", sanoo helpottunut ohjaaja Mikko Myllylahti

Jos Pepeltä kysyy, lasi on aina puoliksi täynnä, metsuriystävä Tommi ( Hannu-Pekka Björkman ) toteaa elokuvassa.

Myllylahden elokuvasta on helppo löytää vaikutteita Aki Kaurismäkeen ja Roy Anderssoniin . Hänen tyylinsä on hyvin tekstivetoinen, mihin vaikuttaa tausta runoilijana. Näyttelijät artikuloivat vuorosanat selkeästi ja lakonisesti.

Juonen kannalta mieleen tulevat myös Coenin veljekset. Yksi Myllylahden referenssi elokuvaa tehdessä oli Vanhan testamentin Jobin kirja – sama teos, jonka pohjalta Coenit tekivät A Serious Manin (2009).

– Rakastan heidän elokuviaan. He leikkivät genreillä. He ovat loistavia kirjoittajia, ja myös aika älykkäitä, Myllylahti kertoo Cannesissa.

Cannes on tullut tutuksi

Runokokoelmiakin julkaisseelle Mikko Myllylahdelle Cannes on tullut vuosien saatossa tutuksi. Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta vuonna 2012 valmistunut Myllylahti vieraili festivaalilla muun muassa vuonna 2016 Hymyilevän miehen toisena käsikirjoittajana.

Juho Kuosmasen ohjaama, suomalaisnyrkkeilijä Olli Mäestä kertonut draamakomedia palkittiin Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnolla.

Vuonna 2019 Myllylahti oli jälleen Cannesissa. Silloin hän voitti Kriitikoiden viikko -oheistapahtuman (Semaine de la critique) Next Step -käsikirjoituspalkinnon juuri Metsurin tarinan käsikirjoituksella.

Elokuvayhtiö Aamun (Hymyilevä mies, Hytti nro. 6) tuottamaa Metsurin tarinaa on tehty vuosien ajan: kirjoitettu, haettu rahoitusta ja sitten kuvattu. Koronapandemian keskellä tekeminen ei ollut ihan yksinkertaista . Viimeiset värityöt tehtiin huhtikuussa 2022.

"Paras suomalainen käsikirjoitus, mitä olen lukenut"

Kaikkia Myllylahden Cannes-elokuvia yhdistää näyttelijä Jarkko Lahti, joka muistetaan Hymyilevän miehen (2016) pääroolista. Syy tähän on yksinkertainen: Lahti on Myllylahden mielestä erittäin hyvä ja monipuolinen näyttelijä.

– Isoin asia minulle ohjaajana oli se, miten hän osasi lukea käsikirjoitusta ja kertoa minulle asioita, mitä minäkään en siinä nähnyt. Hän on tosi hyvä lukija, ymmärtää sisältöä syvällisesti.

– Tämähän on itse asiassa Jarkon toinen päärooli, ja molemmat ovat olleet Cannesissa. Jos haluatte Cannesiin, ottakaa Jarkko Lahti päärooliin!

Lahti vastaa kehuihin nöyrästi. Hän muistuttaa, että käsikirjoitus on elokuvan perusta. Jos se valetaan vinoon, siinä ei hyväkään näyttelijän työ auta.

– Se on paras suomalaisen elokuvan käsikirjoitus, mitä olen toistaiseksi lukenut. Aivan mykistävän hieno. Se on semmoinen runoilijan komedia. Viisas, syvällinen, lempeä, armollinen komedia. Se menee hyvin syviin vesiin, mutta kepeän läpi.

– He hyväksyivät tosi nopeasti isojakin vastoinkäymisiä, mitä elämä eteen heitti. Siinä oli jotain kauhean kaunista. He eivät taistelleet elämää vastaan, vaan hyväksyivät asioita. Käytin niitä muistoja paljon tehdessä.

Metsurin tarinan tyyli on lakoninen, ja sitä tullaan eittämättä vertailemaan Aki Kaurismäkeen . Jarkko Lahti ymmärtää vertauksen ja arvostaa Kaurismäkeä, mutta huomauttaa, että ohjaajaan on myös helppo verrata aina kun tehdään lakoniaa.

– Hänellä on niin vahva se käsiala. Mutta niin on myös Mikko Myllylahdella. Sanoisin, että tässä on torniolaista arktista hulluutta.