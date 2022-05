Lapuanliikkeestä kertovalla oopperalla on vahva väkivallan vastainen sanoma – siitä tuli yllättävän ajankohtainen, sanoo ohjaaja

– Päällimmäisin tunne on ilo ja kiitollisuus, että ollaan vihdoin tässä. Kantaesitystä on siirretty kahdesti, ja maailmassa on tapahtunut tänäkin keväänä monenlaisia asioita, kertaa tuntemuksiaan Hiljaiset perivät maan -oopperan libretisti-ohjaaja Tuomas Parkkinen.