Kapellimestari Sakari Oramo opetti tekoälylle Sibeliuksen viulukonserttoa – pian "Janne" arvioi kilpailijoita ihmisten rinnalla

Kutsutaan häntä vaikka Janneksi. Jannelle on opetettu Sibeliuksen viulukonsertto, jonka kaikki kilpailijat soittavat finaalissa. Tekoäly kuuntelee soittoa ja kiinnittää huomiota muun muassa soiton sävelpuhtauteen, äänen laatuun, yhteistyöhön orkesterin kanssa ja rytmin käsittelyyn.

Asiantuntijana ja tekoälyn opettajana on toiminut kapellimestari Sakari Oramo , joka on myös kilpailun ihmistuomariston puheenjohtaja.

– Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja vähän leikkimielinen kokeilu, joka antaa jonkinlaisen rinnakkaisen version tuloksesta.

Kasmir Uusitupa on yksi kolmesta suomalaisesta Jean Sibelius -viulukilpailun osallistujasta.

"Ainutlaatuinen tapaus"

Innovaatiohankkeen idea on lähtöisin Yleltä, joka myös rahoittaa projektin. Tekoälyn teknologiasta ja kehittelystä vastaa oululainen AISpotter-yritys.

– Tällainen tekoälytuomari on meidän käsityksemme mukaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tapaus, sanoo AISpotterin toimitusjohtaja Anri Kivimäki .

Hänen mukaansa on toki jo olemassa erilaisia musiikkisovelluksia, joilla voi arvioida lyhyitä kappaleita ja tunnistaa eri soittimia. Nyt käynnissä olevasta kokeilusta tekee erityisen se, että kuunneltava teos on vaikea ja kestoltaan pitkä.

– Tekoälyn pitää pystyä ymmärtämään vaikeita sävelkulkuja ja hyvin korkeita ja matalia ääniä. Analysoinnin vaikeusaste on vaativa, Kivimäki sanoo.

Taiteellinen vapaus = error?

Tekoäly on objektiivinen. Se ei ota huomioon mitään muuta kuin, mitä sille on opetettu. Tässä piilee sen voima ja heikkous. Esimerkiksi tunnetta, jota viulisti välittää, ei voi muuttaa numeeriseen muotoon ja siksi tekoäly ei sitä noteeraa.

– Jos tekoälylle on opetettu loppukilpailukappale tietyssä sävellajissa, tekoäly ei pysty ymmärtämään, jos sitä soitetaan eri sävellajissa tai eri tahdissa. Se ei pysty arvioimaan sellaista, vaan antaa tulokseksi virheen, Kivimäki havainnollistaa.

Oululaisen AISpotterin teknologiajohtaja Sami Huttunen on ollut kehittämässä klassisen musiikin tekoälytuomaria.

Virheet voivat tehdä vaikutuksen

– On vaikea kuvitella, että tekoäly voisi omaksua sellaisia asioita kuin tulkinta, “se jokin”, eli esittäjän kyky välittää teoksen sanoma omalla tavallaan, hän havainnollistaa

– Koko musiikin esittämisen mielenkiinto on siinä, että aivan samasta asiasta ja tilanteesta voidaan olla niin eri mieltä.

– On kiinnostavaa nähdä, meneekö meillä tekoälyn kanssa sukset ristiin, Oramo naurahtaa.

Neljäsosa kilpailijoista on Etelä-Koreasta

Kansainväliseen Jean Sibelius -viulukilpailuun osallistuu 39 soittajaa, joiden joukossa on kolme suomalaista: Otto Antikainen , Adrián Ibáñez-Resjan ja Kasmir Uusitupa . Peräti kymmenen kilpailijaa on Etelä-Koreasta.

– On ilmiselvää, että Etelä-Korean viulunsoiton taso on aivan huikea. Se on ollut sitä jo pidemmän aikaa, Oramo sanoo.