Kesätapahtumiin myydään lippuja ennätystahtia – osa on jo loppuunmyyty

Tuleva kesä on kaikkien aikojen festarikesä .

– Erilaisia tapahtumia on valtavasti. Kyllä nyt on ihmisillä mistä valita!

"Tapahtumia on liikaa"

Yleisö pääsee viimein käyttämään jo pari vuotta sitten hankkimansa festivaaliliput. Lisäksi tarjolla on useita uusia kesätapahtumia.

Myös tapahtumajärjestäjiä on tullut lisää.

– Tapahtumia on jo liikaa, Keskinen jatkaa.

– Kaikesta huolimatta uskon ennätyskesään. Duran Duranin kesäkuun konserttiin Helsingissä on myyty lippuja hyvin ja Tapiola Festivaaliin elokuussa todella hyvin.

Savonlinnan oopperajuhlien heinäkuun esityksistä toistaiseksi eniten lippuja on myyty Georges Bizet’n säveltämään Carmeniin.

Huhtikuu oli lipunmyynnin ennätyskuukausi

Tapahtuma-alalla on pitkästä aikaa kerrottavaa muustakin kuin koronakurimuksesta.

Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestöllä on yli 250 jäsentä mukaan lukien suuret lipunmyyntitoimistot. Ne myyvät pääsylippuja festivaalien lisäksi kaikkiin kesän viihdetilaisuuksiin, myös urheilutapahtumiin.

Ruisrockin lauantain päiväliput ja perjantai-lauantain kahden päivän liput on jo loppuunmyyty.

Tänä vuonna yleisö on ollut kiinnostunut myös Ruisrockin VIP-lipuista. Kuva on Turusta vuoden 2019 Rusrockista.

Tutut tapahtumat vetävät väkeä

Kesätapahtumien kysyntä on ollut vilkkainta suurilla ja jo tunnetuilla tapahtumilla.

– Jos verrataan aikaan ennen koronaa, lipunmyynti on ollut jopa hieman vauhdikkaampaa kuin ennen pandemiaa.

Englantilaisen laulaja-lauluntekijä Ed Sheeranin ensimmäinen elokuun konsertti on jo loppuunmyyty.

– Myös Provinssin tilanne on erinomainen. Lippujen osalta tulossa on yksi sen kaikkien aikojen parhaimmista vuosista, Tähtinen jatkaa.

Lippuja on jemmassa kahdelta peruutusvuodelta

Myös Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro vakuuttaa, että tapahtuman lipunmyyntitilanne on hyvässä mallissa.

– Meillä on siirtyneitä lippuja vuosilta 2020 ja 2021. Ne ovat tuoneet hyvän pohjan tälle kesälle.

Pori Jazz on heinäkuussa.

– Haluamme päästä vihdoin ja viimein järjestämään festivaalin. Tätä on odotettu, ja nyt mennään täysillä eteenpäin. Emme ole olleet missään vaiheessa vetämässä liinoja kiinni.

Kotamäki Company on yksi Kaustinen Folk Music Festivalin kesän esiintyjistä. Heinäkuussa Kaustiselle saapuu yhteensä 4500 esiintyjää.

"Tapahtumien järjestäminen on raju laji"

– Tapahtumien järjestäminen on raju laji. Tuote on tarjolla vain hetken ja siinä hetkessä on tehtävä tulot, joilla kattaa menot, johtaja Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus ry:stä sanoo.