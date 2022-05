Maailmalla todettujen lasten vakavien maksatulehdusten syy yhä epäselvä – asiantuntijan mukaan Suomessakin voi ilmetä yksittäistapauksia

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylilääkärin Emmi Sarvikiven mukaan taudinkuva on aiheuttanut huolta Euroopassa, mutta Suomen osalta tilanne on normaali, eikä mitään hälyttävää ole ilmennyt.

Maailmalla useimmat sairastuneista ovat 2–5-vuotiaita. Vain muutamissa tapauksissa sairastuneella on ollut yhteys toiseen sairastuneeseen.

Suomessa lapsilla vuosittain maksatulehduksia

Tällöin syynä on usein ollut adenovirus tai mononukleoosia aiheuttava Epstein-Barr-virus. Suurin osa tautitapauksista on ollut lieviä.

– Nyt herättää huomiota on se, että maksatulehdusten määrä on kasvanut nopeasti joissakin maissa sekä se, että osa tulehduksista on ollut hyvin vakavia.