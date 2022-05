Yritykset yrittävät korvata maakaasua, mutta luvissa voi kestää useita kuukausia – leipomo: "Jos kaasua ei tule, kaupassa ei ole leipäämme"

Yritys on varautunut kuukauden ajan tilanteeseen. Esimerkiksi yrityksen lippulaivatuotteita ruis- ja kaurasipsejä on varattu varastot täyteen niin paljon kuin mahtuu. Kuivatuotteita pystyy myymään toisin kuin leipää tai leivonnaisia.

Juhannuksena uudet systeemit

Linkosuo on alkanut korvata maakaasua öljyllä. Öljysäiliöt olivat yrityksen onneksi alle kriittisen rajan ja lupa heltisi suhteellisen nopeasti. Yritys asentaa polttimot, joista saadaan maakaasua tai öljyä sen mukaan, mitä on markkinoilla tarjolla.

Linkosuolla on jo yt-neuvotteluissa sovittu, että kaasun loppuessa alkavat aikaistetut kesälomat ja lomautukset.

Kyselyjä tullut kymmeniä

Uhka maakaasun loppumisesta on saanut yritykset hakemaan entistä enemmän lupia energiamuodon muutokselle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on saanut hakemuksia tähän mennessä alle kymmenen, mutta kyselyjä on tullut noin 40 kohteesta. Määrä on kasvanut.