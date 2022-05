EU ehdottaa 9 eri säästökikkaa, jotta energiariippuvuus Venäjästä voidaan katkaista: Ajonopeuksia hidastettava ja kotien lämmitystä vähennettävä

Vinkit energiansäästöön

Yhdessä Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n kanssa komissio on käynnistänyt " Playing my part (siirryt toiseen palveluun) " (Teen osani) -ohjelman kansalaisten energiansäästöön. Siinä suositellaan yhdeksää eri säästökikkaa.

Nimbyilijät "kuriin"

Nimby-ilmiö (Not In My Backyard, "ei minun takapihalleni") on suuri esimerkiksi tuulivoiman rakentamista hidastava tekijä.