Ukrainan sota on lisännyt vesikauhun leviämisen vaaraa – avi suosittelee tiukempia toimia Suomeen tuotaville rescuekoirille

Ukrainan sota on lisännyt rabieksen eli vesikauhun riskiä Euroopassa. Siksi aluehallintovirasto esittää nyt tiukempia vaatimuksia EU:n alueelta Suomeen tuotaville rescuekoirille. Avi suosittelee, että ne odottaisivat lähtömaassaan aiempaa pidempään.

Ukrainalaisia kodittomia koiria on kulkenut rajan yli EU:n alueelle eri reittejä, minkä vuoksi kaikkien tulijoiden alkuperää ei välttämättä voida luotettavasti varmistaa. Esimerkiksi Ukrainasta naapurimaahan viety koira on voitu tunnistusmerkitä kyseisen maan mikrosirulla.

– Ukrainasta on voitu tuoda kulkukoiria esimerkiksi Puolaan, Romaniaan tai Liettuaan, missä ne on sirutettu. Siksi koirien alkuperämaata ei välttämättä voida varmistaa, sanoo läänieläinlääkäri Sari Haikka .

– Koska tilanne on ollut niin kaoottinen, Ukrainasta rajan yli tuotuja kulkukoiria on päästetty myös vapaaksi, Haikka lisää.

Tarttuu syljen välityksellä

– Pelkästään se riittää, että vaikkapa Romanian puolella rescuekoirien tarhalla on yksi rabiaattinen ukrainasta tuotu kulkukoira, se voi riittää levittämään rabiesta ja itämisaika voi olla puoli vuotta, Haikka painottaa.

– Moni Suomessakin haluaisi nyt auttaa ja pelastaa kodittoman koiran Ukrainasta, mutta maassa rabiesriski on suuri ja tilanne on oikeasti vakava, Haikka toteaa.

Vastuullisuus koirien maahantuonnissa on tärkeää

Jo nyt rescuekoirat on pitänyt rokottaa rabieksen varalta ennen Suomeen-tuontia, ja eläinten on odotettava lähtömaassa keskimäärin 21 vuorokautta, eli aika, mikä on rokotevalmistajan suositus vasta-aineiden nousemiseen suojaavalle tasolle.