Valkoposkihanhia karkotetaan viljelyksiltä nyt robottidrooneilla – "Tämä on viimeinen keino", huokaa Mika Pirinen

Automaattisesti toimivilla drooneilla hätistäminen on viimeisin keino, jota kokeillaan valkoposkihanhien karkottamiseksi kevätpelloilta. Hanhien toivotaan luulevan drooneja petolinnuiksi, joista merikotkat saavat valkoposket tehokkaasti liikkeelle.

– Tämä on viimeinen keino, huokaa lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Vuosi sitten esiteltiin erilaisia keinoja

Uusi robottidrooni on ohjelmoitu lentämään partiolentonsa ilman ihmisen apua. Tohmajärven Valkeasuon pelloista 120 hehtaaria on varattu kolmen droonin vartioimaksi ja hanhilta kielletyiksi.

Killerbee eli herhiläiseksi nimetty drooni on kolmen kilon painoinen järeä kone, jonka suoraviivainen lento noin 60 metrin korkeudessa on pitänyt alun jälkeen hanhet jo ennaltaehkäisevästi poissa. Seuraava askel on kehittää liike- tai lämpötunnistin, jonka ilmaistessa hanhien olevan pellolla, nostaa droonin telakalta ilmaan ja karkottamaan ne pois.